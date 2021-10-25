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Лесные пожары в России

Число природных пожаров увеличилось в Приморье из-за сельхозпалов

Утром 25 октября в регионе действовали пять пожаров общей площадью 135 га

ВЛАДИВОСТОК, 25 октября. /ТАСС/. Количество природных пожаров в Приморье резко выросло, специалисты связывают это с незаконными сельскохозяйственными палами, сообщила в понедельник пресс-служба правительства края.

"В Приморье резко увеличилось количество лесных и природных пожаров. Как рассказали в министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края, за истекшие сутки, 24 октября, на территории региона действовали девять лесных и один природный пожар на площади 324 га, из них ликвидированы семь. В Минлесхозе связывают резкое увеличение количества пожаров не только с установившейся в регионе сухой погодой, но и с незаконными сельскохозяйственными палами", - говорится в сообщении.

По состоянию на утро понедельника четыре пожара общей площадью 115 га действуют на землях лесного фронда в Дальнереченском, Пожарском районах, Анучинском и Тернейском городских округах. Еще один пожар площадью 20 га действует на землях иных категорий в Ханкайском округе. Власти региона рассматривают вопрос о введении в некоторых муниципалитетах особого противопожарного режима.

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РоссияЛесные пожары в РоссииПриморский край
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