Офис шерифа ищет запись инцидента, приведшего к смерти оператора Хатчинс на съемках в США

НЬЮ-ЙОРК, 25 октября. /ТАСС/. Управление шерифа Санта-Фе (штат Нью-Мексико) намерено найти записи с камер, использовавшихся на съемках вестерна "Ржавчина" (Rust), где от случайного выстрела погибла оператор Галина Хатчинс и был ранен режиссер Джоэл Соуса. Об этом свидетельствуют документы, направленные представителем управления шерифа Хосе Риосом в ответ на запрос ТАСС.

"Дополнительные доказательства по использованию оружия из реквизита могут находиться в записях, сделанных при съемках фильма. Необходимо дополнительное изучение кадров, сделанных на месте происшествия", - говорится в обосновании ордера на обыск, который был проведен в воскресенье.

Помимо этого следователи запросили суд изъять все оружие, одежду, электронные устройства, а также сделать трехмерное сканирование сцены, где произошел инцидент.

Согласно показаниям помощника Хатчинс, в момент выстрела актеры репетировали одну из сцен, поэтому съемка не велась, тем не менее в офисе шерифа установили, что на месте происшествия находилось несколько единиц съемочной техники и в памяти камер могли остаться записи, полезные для следствия.

Раненный в результате инцидента Соуса рассказал следствию, что в момент выстрела актер Алек Болдуин репетировал наведение оружия прямо в объектив, режиссер вместе с Хатчинс сидели за камерой и выбирали наилучший ракурс для съемок этого эпизода. После того как актер был "пойман в кадр", выяснилось, что в объектив также попадает нежелательная тень, так что положение записывающей аппаратуры пришлось несколько изменить.

Соуса добавил, что сделавший смертельный выстрел Алек Болдуин до того дня был крайне аккуратен с оружием, перепроверял, что оно безопасно и что рядом нет детей. Сам момент выстрела руководитель съемок отчетливо не запомнил, в его памяти остался только громкий хлопок, кровь на одежде и упавшая на пол Хатчинс.

Случайный выстрел

Несчастный случай произошел 21 октября в Нью-Мексико на съемках вестерна "Ржавчина" с участием актера Алека Болдуина, который также выступает одним из продюсеров. Во время репетиции актер выстрелил из оружия, которое оказалось заряжено боевыми, а не холостыми патронами. Ранения получили 42-летняя Хатчинс и 48-летний Соуса. Врачи не смогли спасти оператора. Режиссера через несколько часов выписали из больницы, съемки фильма были приостановлены.

Болдуин заявил, что сотрудничает с полицейскими в выяснении обстоятельств трагедии. Расследованием занимается офис шерифа по округу Санта-Фе и местная прокуратура. Обвинений пока не предъявлено.