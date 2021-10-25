В центре Москвы загорелся дом старой постройки

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Пожар произошел в доме старой постройки на 1-й Тверской-Ямской улице в центре Москвы, сообщили ТАСС в экстренных службах.

"В доме № 30 по 1-й Тверской-Ямской улице произошел пожар. Эвакуированы 30 человек", - сказал собеседник агентства.

По сведениям источника, дом старой постройки с деревянными перекрытиями. Пожару присвоен повышенный ранг сложности.

В пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ по Москве подтвердили факт пожара, сообщение о нем поступило в ведомство в 09:47. "Происходит возгорание на втором этаже трехэтажного административного здания. Площадь пожара устанавливается. По предварительным данным, пострадавших нет", - сказали в главке.

В свою очередь в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы ТАСС сообщили, что движение транспорта по 1-й Тверской Ямской из центра в сторону области из-за пожара затруднено. "Заняты правый и средний ряд при движении в сторону области", - уточнили в пресс-службе.