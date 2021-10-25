Источник: в Москве пропала актриса Светлана Светличная

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции устанавливают местонахождение актрисы Светланы Светличной, пропавшей в Москве. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в правоохранительных органах.

"Актриса Светлана Светличная, 1940 года рождения, не выходит на связь с 21 октября. В настоящее время предпринимаются меры по установлению ее местонахождения", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, предварительно, женщина страдает деменцией.

В пресс-службе столичной ГУ МВД России ТАСС сообщили, что 24 октября в ОМВД Богородское поступило заявление от мужчины о том, что его мать 1940 года рождения с 21 октября не выходит на связь, местонахождение ее неизвестно. "Сотрудники полиции разыскивают женщину, по данному факту проводится проверка", - сказали в главке.

Светлан Светличная - советская и российская актриса, заслуженная артистка РСФСР. Она снялась во многих фильмах, в том числе, "Бриллиантовая рука", "Семнадцать мгновений весны", "Место встречи изменить нельзя".