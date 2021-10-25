СК возбудил уголовные дела о ненадлежащем воспитании четырех детей в Смоленской области

ТАСС, 25 октября. Следователи возбудили два уголовных дела по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию четырех детей и халатности органов систем профилактики в Смоленской области. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК по региону.

"Возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию детей (ст. 156 УК РФ) и по факту халатности органов системы профилактики (ч. 1 ст. 293 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, предварительно установлено, что с февраля 2018 года по октябрь 2021-го 36-летняя женщина и ее 32-летний сожитель, имея на иждивении четырех детей в возрасте от двух до восьми лет, ненадлежащим образом исполняли обязанности по их воспитанию, допускали жестокое обращение с ними. "Указанные деяния со стороны родителей стали возможными вследствие ненадлежащего исполнения должностными лицами органов системы профилактики своих обязанностей", - добавили в сообщении.

Ранее в ряде СМИ сообщалось о четырех детях в Смоленской области, которые практически не говорят, не могут называть цвета и показать на пальцах, сколько им лет. В частности, старшему ребенку врачи давали медотвод от школы и направление в областную больницу для установления инвалидности, что проигнорировали родители. В пресс-службе отметили, что сведения, изложенные в СМИ, нашли свое подтверждение.