{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Потушен тлевший две недели в Екатеринбурге торфяник

В тушении участвовали более 270 человек и 110 единиц техники

ТАСС, 25 октября. Пожарные ликвидировали утром в понедельник тление торфяника в Екатеринбурге, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"Более 160 млн литров воды было подано на тлеющий торфяник. Последние очаги ликвидированы сегодня утром", - сказали в ведомстве.

В тушении принимали участие более 270 человек и 110 единиц техники. Часть группировки останется на месте для недопущения повторного возгорания. Также проводится обводнение торфяника.

Первые сообщения о тлении торфяника под Екатеринбургом появились 11 октября. Жители Екатеринбурга начали жаловаться на нулевую видимость и усилившийся запах гари. Специалисты выявили превышение примесей вредных веществ в воздухе в нескольких микрорайонах. 15 октября администрация города ввела режим чрезвычайной ситуации на территории района Солнечный из-за тления торфяников. В МЧС России наиболее вероятной причиной возникновения пожаров считают поджог.

Теги
РоссияСвердловская область
Заключенный из ульяновской колонии похитил у женщин более 2 млн рублей на сайтах знакомств
Похищенные деньги мужчина переводил на счета своих родственников и знакомых
Читать полностью