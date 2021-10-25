Пожар в доме старой постройки в центре Москвы ликвидировали

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание в здании старой постройки на 1-й Тверской-Ямской улице в Москве, сообщили ТАСС в экстренных службах.

"Пожар ликвидирован на площади 100 кв. м. Горели деревянные перекрытия между первым и вторым этажами", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного главка МЧС добавили, что на месте работает лаборатория для замеров ПДК вредных веществ в воздухе.

Ранее сообщалось, что в доме № 30 по 1-й Тверской-Ямской улице произошел пожар. Из него были эвакуированы 30 человек. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Пострадавших нет.

По данным из открытых источников, в здании располагаются торговое представительство Вьетнама и офисы различных фирм.