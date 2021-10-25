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Взрыв на пороховом заводе под Рязанью
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По делу о взрыве в пороховом цехе в Рязанской области задержали двух человек

Следствие просит арестовать гендиректора и учредителя компании "Разряд"
© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Следственный комитет РФ задержал после допроса гендиректора и учредителя компании ООО "Разряд" в рамках уголовного дела о взрыве в пороховом цехе в Рязанской области. Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, следствие просит их арестовать.

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"В ходе оперативно-разыскных мероприятий были задержаны учредитель компании ООО "Разряд" Александр Егоршин и ее генеральный директор Сергей Нистраткин. По окончании следственных действий будет решаться вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказал собеседник агентства.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Басманного суда Москвы, куда уже поступило ходатайство следствия, задержанным инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"). "Следствие просит избрать арест в отношении обвиняемых по 22 декабря", - сказала собеседница агентства.

По данным на сайте фирмы, она занимается утилизацией боеприпасов и их составных частей, производством, хранением и распространением взрывчатых материалов промышленного назначения, работают, используя сведения, составляющие государственную тайну, транспортируют опасные производственные объекты.

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РоссияРязанская областьВзрыв на пороховом заводе под Рязанью
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