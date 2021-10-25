Задержан бывший руководитель администрации главы Коми Порядин

СЫКТЫВКАР, 25 октября. /ТАСС/. Следователи задержали бывшего первого заместителя председателя правительства Республики Коми - руководителя администрации главы региона Михаила Порядина. В данный момент Сыктывкарский городской суд избирает ему меру пресечения, сообщили ТАСС в суде.

"Михаил Порядин задержан и доставлен в Сыктывкар. В данный момент ему избирается мера пресечения. Следствие - это следователь следственного управления СК РФ по Республике Коми - ходатайствовало об аресте", - сообщил ТАСС помощник председателя суда Игорь Ноговицын.

Статьи возбужденного в отношении Порядина уголовного дела уточняются, добавили в суде.

Порядин работал в Коми с 2015 года по приглашению бывшего главы республики Сергея Гапликова, с которым они работали вместе еще в госкорпорации "Олимпстрой". Порядин занимал должности исполняющего обязанности руководителя Комитета информатизации и связи Коми, министра массовых коммуникаций, информатизации и связи республики, с октября 2016 года - руководитель администрации главы Республики Коми, с мая 2019 года - первый зампред правительства Коми - руководитель администрации региона. Подал в отставку в апреле 2020 года сразу после того, как заявил о своей отставке с поста главы Коми Гапликов.