Мосгорсуд 23 ноября проверит законность ареста троих обвиняемых в избиении мужчины в метро

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Мосгорсуд 23 ноября рассмотрит жалобы на заключение под стражу троих уроженцев Дагестана, обвиняемых в нападении на пассажира в московском метро. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Мосгорсуд 23 ноября рассмотрит жалобы защиты на заключение под стражу троих фигурантов дела о нападении на пассажира в метро Москвы", - сказал собеседник агентства.

4 октября Магамали Ханмагомедов, Ибрагим Мусалаев и Гасан Залибеков в вагоне поезда метро, который следовал от станции "Измайловская" до станции "Первомайская", нецензурно выражались в адрес женщин и угрожали им. Молодой человек сделал им замечание, в ответ на которое те избили его. Ханмагомедов и Мусалаев продолжали бить молодого человека ногой по голове, даже когда он уже лежал на полу в луже крови. Залибеков кричал находившимся рядом пассажирам, что если кто-то попытается помочь потерпевшему, его также ждет жестокое избиение.

Затем фигуранты попытались скрыться, но были задержаны полицейскими. При этом один из них пытался ударить сотрудника лезвием канцелярского ножа, а другой распылил в сторону полицейских содержимое перцового баллончика. Все трое фигурантов арестованы. Расследованием уголовного дела занимается центральный аппарат СК России.