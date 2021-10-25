Мосгорсуд 26 октября проверит законность ареста основателя "Тракторных заводов" Болотина

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Мосгорсуд 26 октября рассмотрит жалобу защиты основателя и бывшего руководителя концерна "Тракторные заводы" Михаила Болотина по делу о растрате в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Мосгорсуд 26 октября рассмотрит апелляционную жалобу защиты на избрание Болотину меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказал собеседник агентства.

Ранее Болотин был заключен под стражу решением Лефортовского районного суда города Москвы. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ.

Суд также арестовал предполагаемую сообщницу Болотина Ирину Восторгину. Ранее был арестован еще один подозреваемый по этому же делу Михаил Школьник.

О деле

Уголовное дело о растрате в отношении Болотина было возбуждено на основании материалов финансового аудита, проведенного в 2018 году из-за долгов концерна на сумму около 100 млрд рублей.

В 2017 году из-за долгов на 97 млрд рублей концерн "Тракторные заводы" был передан под управление Ростеха по решению государства, чтобы спасти стратегически важные активы. Тогда Внешэкономбанк подал иск о признании управляющей организации ООО "Компания корпоративного управления "Концерн "Тракторные заводы" (ККУ КТЗ) и всех поручителей по кредитам - компаний, входящих в концерн "Тракторные заводы" (КТЗ) - банкротами. Ростех поддержал концерн, инициировал антикризисные процедуры, в 2018 году провел детальный финансовый аудит. Материалы проверок легли в основу дела о крупной растрате, возбужденного против Болотина. Расследование ведется во взаимодействии со службой безопасности госкорпорации.