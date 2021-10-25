Специалистам удалось локализовать все природные пожары в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 октября. /ТАСС/. Все природные пожары в Свердловской области локализованы. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона в понедельник.

Ранее в пресс-службе МЧС РФ сообщили о том, что пожарные ликвидировали тление торфяника в Екатеринбурге.

"В Свердловской области локализованы все природные пожары. В Свердловской области действует 6 природных пожаров на площади 93,81 га, все очаги локализованы. За сутки потушен один очаг торфяного пожара на площади 0,7 га", - сообщили в департаменте.

В регионе продолжают действовать возгорания на территории Екатеринбурга и Березовского городского округа, уточнили в ведомстве. В их ликвидации задействовано более 300 человек и 53 единицы техники.

Первые сообщения о тлении торфяника под Екатеринбургом появились 11 октября. Жители Екатеринбурга начали жаловаться на нулевую видимость и усилившийся запах гари. Специалисты выявили превышение примесей вредных веществ в воздухе в нескольких микрорайонах. 15 октября администрация города ввела режим чрезвычайной ситуации на территории района Солнечный из-за тления торфяников. В МЧС России наиболее вероятной причиной возникновения пожаров считают поджог.