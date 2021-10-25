В Крыму возбудили дело после предоставления сироте квартиры с трещинами и текущей крышей

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 октября. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении чиновников муниципального казенного учреждения "ЖКХ-Ресурс", подозреваемых в предоставлении сироте некачественного жилья в Сакском районе Крыма. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.

Уточняется, что в ходе мониторинга социальных сетей сотрудники СК выявили видеообращение 24-летнего жителя поселка Столбовое Сакского района Николая Крицкого, являющегося инвалидом первой группы. Молодой человек сообщал, что администрация сельского поселения выделила ему квартиру в аварийном состоянии - имеются проблемы с водоснабжением и коммуникациями, трещины в стенах, протекает крыша.

"По поручению руководителя Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю Владимира Терентьева сотрудники следственного отдела по городу Саки незамедлительно организовали процессуальную проверку, по результатам которой в настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело", - говорится в сообщении.

Установлено, что в апреле 2019 года между "ЖКХ-Ресурс" и фирмой был заключен муниципальный контракт на приобретение квартиры площадью 49 квадратных метров по проспекту Токарева в селе Столбовое для предоставления Крицкому. "МКУ "ЖКХ-Ресурс" приняло у фирмы квартиру, которая не соответствовала требованиям технического задания к муниципальному контракту и не отвечала санитарным, техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства. Спустя год жилое помещение было передано в пользование молодому человеку", - говорится в пресс-релизе.

В рамках расследования уголовного дела устанавливаются обстоятельства реализации муниципального контракта в части закупки и принятия на баланс жилого помещения, процедура его передачи сироте, принимаются меры к восстановлению нарушенных прав молодого человека.

В пресс-службе прокуратуры Крыма также сообщили, что "муниципальным предприятием, которое передало квартиру молодому человеку, меры, направленные на надлежащее содержание названного имущества, не приняты, а обращение молодого человека не разрешены органом местного самоуправления надлежащим образом". "В этой связи прокурор в адрес руководителя унитарного предприятия внес представление, которое находится на рассмотрении", - сообщается в пресс-релизе.