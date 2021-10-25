Жителя Челябинска осудили условно за реализацию немаркированных сигарет на 2,6 млн рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 25 октября. /ТАСС/. Ленинский районный суд Челябинска признал местного жителя виновным в том, что он приобрел и хранил для последующего сбыта партию немаркированных сигарет на 2,6 млн рублей. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на один год условно, сообщили ТАСС в понедельник в суде.

"Ленинским районным судом Челябинска местный житель признан виновным по ч. 6 ст. 171.1 ("Приобретение, хранение, перевозка, сбыт товаров без маркировки") УК РФ. Суд приговорил виновного к лишению свободы сроком на один год условно", - сказали в суде.

Ранее со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Челябинской области сообщалось, мужчина был задержан сотрудниками ФСБ в 2020 году. В результате совместных с ГУ МВД России по Челябинской области оперативных мероприятий у него была изъята немаркированная табачная продукция общей стоимостью 2,6 млн рублей.