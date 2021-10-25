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Пожар на складе боеприпасов в Рязанской области

Личность одного из погибших при пожаре на пороховом заводе под Рязанью не установили

Церемония прощания с 15 жертвами трагедии началась утром 25 октября, еще двух погибших собираются похоронить во вторник

ТАСС, 25 октября. Личность одного из погибших в результате взрыва и пожара на пороховом заводе в Рязанской области не установлена. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в медицинских кругах.

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"Опознание погибших проведено. По состоянию на утро 25 октября установлены личности 16 погибших", - сообщил собеседник агентства.

В 11:00 в понедельник перед Домом культуры в поселке Лесном началась церемония прощания с 15 погибшими. Еще двух погибших планируется похоронить во вторник. 25 октября в Рязанской области объявлен траур.

Теги
РоссияРязанская областьПожар на складе боеприпасов в Рязанской области
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