В Нижегородской области арестован воспитатель детсада, подозреваемый в насилии над детьми

ТАСС, 25 октября. Воспитатель детского сада в Нижнем Новгороде, подозреваемый в насилии над детьми, заключен под стражу, сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Нижегородской области.

"Следственными органами Следственного комитета России по Нижегородской области расследуется уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста"). Вину в совершении инкриминируемых деяний мужчина признал. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По версии следователей, мужчина, работая воспитателем детского сада Нижнего Новгорода, неоднократно совершал иные действия сексуального характера в отношении детей. Сейчас следователи проводят комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств преступлений, сообщили в управлении.