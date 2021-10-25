Двоих жителей ХМАО обвинили в создании в колонии ячейки террористической организации

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 октября. /ТАСС/. Двое жителей Ханты-Мансийского автономного округа обвиняются в создании на территории исправительного учреждения террористического сообщества запрещенной в России международной организации "Исламское государство" (запрещена в РФ). Об этом сообщает в понедельник пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"Обвиняемые заключены под стражу, одному из них предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 205.4 и ч. 1 ст. 205.5 УК РФ ("Создание террористического сообщества и организация деятельности террористической организации"), второму - по ч. 2 ст. 205.4 и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ ("Участие в террористическом сообществе и участие в деятельности террористической организации"). Кроме того, оба обвиняются по ч. 1 ст. 205.2 УК РФ ("Призывы к осуществлению террористической деятельности"), а также двух преступлений, предусмотренных ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ ("Содействие террористической деятельности")", - сказано в сообщении.

По версии следствия, с 2013 по 2015 год обвиняемый 1979 года рождения, отбывая с 2008 года наказание за убийство в одной из исправительных колоний округа и являясь приверженцем радикальной формы течения ислама, организовал на территории исправительного учреждения террористическое сообщество, в которое вовлек несколько других осужденных. При помощи мобильного телефона, злоумышленники продолжали общение на темы террористической деятельности с лицами, освобожденными из-под стражи, преследуя цель их дальнейшего склонения к участию в террористической деятельности.

В настоящее время следственные действия по уголовному делу в отношении двух жителей округа завершены. Свою вину они не признали. Материалы переданы обвиняемым для ознакомления, после чего уголовное дело будет направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.