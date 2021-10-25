В Петербурге огласили приговор убийце курсанта МВД

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 октября. /ТАСС/. Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор мужчине, признанному виновным в убийстве курсанта МВД в 2014 году. Осужденный с 2018 года отбывает наказание за другие тяжкие преступления, по совокупности с ними он проведет в колонии 22 года, сообщили в понедельник в прокуратуре Санкт-Петербурга.

"Санкт-Петербургский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Антона Головырцева. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство по мотиву ненависти в отношении какой-либо социальной группы")", - говорится в сообщении.

В 2018 году Головырцев был осужден за ряд тяжких преступлений, ему было назначено наказание в виде 19,5 года лишения свободы в колонии строгого режима. Следствием и судом было установлено, что вместе с соучастником он дважды устанавливал в Петербурге взрывные устройства с целью посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Первое устройство было обнаружено 5 марта 2015 года на ступеньке стационарного поста ГИБДД, расположенного на пересечении Каменноостровского проспекта и набережной реки Малой Невки. Тогда взрыва удалось избежать, никто не пострадал. Второе устройство злоумышленники оставили также у поста ГИБДД в районе пересечения Большого Сампсониевского проспекта и Кантемировской улицы. В тот же день они совершили подрыв этого устройства, в результате чего получила травмы местная жительница.

По данным следствия, Головырцев жил в Петербурге на денежные средства от сдачи в аренду квартиры, принадлежащей его родителям, нигде не работал и не учился, увлекался радикальными взглядами, читал экстремистскую литературу и негативно относился к сотрудникам правоохранительных органов. В 2010 году Головырцев приобрел газовый пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами, а в 2014 году решил совершить убийство какого-нибудь представителя власти. В качестве цели он выбрал сотрудника полиции.

18 февраля 2014 года Головырцев проследил за вышедшим из метро "Комендантский проспект" курсантом Санкт-Петербургского университета МВД России, одетым в форму, после чего убил его выстрелом в голову из указанного самодельного пистолета. Обвинение в преступлении было предъявлено Головырцеву в апреле 2021 года, когда он уже отбывал наказание во Владимирской области. Свою вину он признал полностью.

По совокупности преступлений суд назначил Головырцеву окончательное наказание в виде 22 лет лишения свободы в колонии строгого режима, дополнительное наказание в результате частичного сложения сроков составило два года.