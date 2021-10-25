СК: экс-зампред правительства Коми похитил 85 млн руб. из средств благотворительного фонда

СЫКТЫВКАР, 25 октября. /ТАСС/. Бывший первый заместитель председателя правительства Республики Коми, руководитель администрации главы республики Михаил Порядин обвиняется в хищении 85 млн рублей благотворительного Фонда содействия развитию волонтерского движения и патриотического воспитания молодежи "Патриот". Об этом сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по региону.

"По данным следствия, в 2018-2020 годах фигурант, действуя группой лиц по предварительному сговору с иными лицами, похитил денежные средства, поступившие на счета благотворительного Фонда содействия развитию волонтерского движения и патриотического воспитания молодежи "Патриот", на общую сумму не менее 85 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

По информации следствия, Порядину предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере"). Уголовное дело возбуждено на основании материалов, собранных сотрудниками регионального УФСБ России. По ходатайству следствия Сыктывкарский городской суд арестовал Порядина по 23 декабря 2021 года. Вину экс-чиновник не признал.

Согласно данным базы СПАРК, фонд зарегистрирован в Сыктывкаре в 2018 году, однако, согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, он был ликвидирован в конце июля 2021 года. В выписке также отмечается, что организация была ликвидирована по решению суда. Согласно решению суда, которое имеется в распоряжении ТАСС, иск о ликвидации фонда подал его директор, указывая в исковом заявлении, что "цели, для которых был создан фонд, не могут быть достигнуты, финансирование и имущество фонда отсутствует".

Порядин работал в Коми с 2015 года по приглашению бывшего главы республики Сергея Гапликова, с которым они работали вместе еще в госкорпорации "Олимпстрой". Порядин занимал должности исполняющего обязанности руководителя комитета информатизации и связи Коми, министра массовых коммуникаций, информатизации и связи республики, с октября 2016 года - руководитель администрации главы Республики Коми, с мая 2019 года - первый зампред правительства Коми - руководитель администрации региона. Подал в отставку в апреле 2020 года сразу после того, как заявил о своей отставке с поста главы Коми Гапликов.