СМИ: следователи узнали, что вор в законе Калашов мог подкупить испанских судей

МАДРИД, 25 октября. /ТАСС/. Следственный суд Барселоны обнаружил беседу, которая может свидетельствовать о том, что преступный авторитет Захарий Калашов (Шакро Молодой) заплатил значительную сумму испанским судьям в качестве взятки. Об этом сообщила в понедельник газета El Confidencial со ссылкой на источники.

По версии издания, руководителю барселонского следственного суда номер 1 Жоакину Агирре, который расследует предполагаемое незаконное финансирование каталонского сепаратистского процесса, стало известно о соответствующей гипотезе. В частности, Гражданская гвардия Испании обнаружила в телефоне соратника экс-главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона Жозепа Алая переписку от 28 августа 2020 года с адвокатом бывшего лидера автономии Гонсало Бойе, в которой упоминается Калашов.

Защитник Пучдемона, в частности, утверждал, что вор в законе, задержанный в 2006 году в ОАЭ и выданный Испании по подозрению в отмывании средств, использовал своего адвоката для того, чтобы добиться от судебных властей королевства значительного смягчения приговора в обмен на крупную сумму денег.

Калашов был осужден в Испании в 2010 году. Его приговорили к семи с половиной годам лишения свободы. Так как почти четыре года в ожидании суда Калашов уже провел в заключении, он смог запросить особый пенитенциарный режим. Тем не менее выдачи Калашова запросили власти Грузии и России. В результате он вернулся в Россию после отбытия наказания в Испании.