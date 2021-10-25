Дату судебного заседания по делу арестованных в Турции россиян еще не назначили

АНКАРА, 25 октября. /ТАСС/. Дата судебного заседания по делу арестованных на юге Турции россиян по подозрению в поджоге леса на данный момент не назначена, сообщили в понедельник ТАСС в генконсульстве РФ в Анталье.

"Россияне находятся в тюрьме. Дата заседания не назначена. По закону она должна быть определена не позднее одного месяца с момента задержания", - подчеркнули в российской дипмиссии.

По словам дипломатов, "адвокаты [арестованных россиян] могут в установленном порядке оспорить заключение под стражу".

Ранее агентство Anadolu выступило с утверждением, что семь российских туристов, которые были арестованы по подозрению в поджоге леса, развели костер в провинции Анталья на юге Турции, где позднее вспыхнул лесной пожар. По данным турецкого агентства, группа туристов из России разбила палатки и развела костер в национальном парке в районе горы Сиври. После этого в указанном месте разгорелся пожар, которые был потушен при помощи самолета, трех вертолетов и пяти пожарных машин.

Между тем сами арестованные туристы в социальных сетях сообщали, что они лишь пытались потушить пожар, к которому сами не имели отношения.