В школе в Саратовской области задержали мужчину с пневматической винтовкой

САРАТОВ, 25 октября. /ТАСС/. Полицейские задержали вооруженного мужчину на территории школы №13 в городе Балакове в Саратовской области, сообщили в пресс-службе администрации района.

"Мужчина с пневматической винтовкой пришел в школу № 13. Сотрудники вызвали полицию, мужчина задержан. Никто не пострадал", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что мужчина оказался бывшим выпускником школы, он был в нетрезвом состоянии. "Мужчина никому не угрожал, стрельбу не открывал, а заявил, что хочет подарить винтовку школе для проведения стрельб", - уточнил собеседник агентства.