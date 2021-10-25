После ДТП с автобусом на Ставрополье возбудили дело

ПЯТИГОРСК, 25 октября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту ненадлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров после аварии с участием рейсового автобуса на Ставрополье, в которой один человек погиб, еще трое, в том числе ребенок, госпитализированы. Об этом сообщили журналистам в понедельник в следственном управлении СК РФ по краю.

"Кочубеевский межрайонный следственный отдел следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ)", - говорится в сообщении

По данным следствия, 24 октября в Кочубеевском муниципальном округе на федеральной трассе "Кавказ" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса. В результате ДТП погиб виновник аварии - водитель автобуса. Также пострадали три близких родственника водителя, в том числе малолетний ребенок, которые госпитализированы. После медицинского осмотра у остальных семи пассажиров и второго водителя автобуса каких-либо повреждений не зафиксировано, в результате чего они продолжили маршрут на другом транспортном средстве.

Как ранее сообщала пресс-служба УГИБДД по краю, по предварительной версии, водитель автобуса "Мерседес" не выдержал безопасную дистанцию до двигавшегося впереди грузовика "Камаз". В результате столкновения автобус съехал в кювет. В салоне автобуса, который двигался по маршруту Москва - Тбилиси, в момент ДТП находились десять пассажиров и два водителя.