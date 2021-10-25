В Нижнем Новгороде загорелся склад

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Склад в Нижнем Новгороде загорелся на площади 1,4 тыс. кв. метров, произошло частичное обрушение кровли. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.

"В 14:35 мск по телефону вызова экстренных служб 112 поступило сообщении о пожаре в складском здании (хранение автозапчастей) по адресу: Нижний Новгород, Автозаводский район, улица Зеленхозовская, дом 4А. Пожарно-спасательные подразделения привлекаются по рангу пожара 1 "бис". По прибытии установлено, что происходит горение помещения на площади 1400 кв. м, погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В региональном главке МЧС сообщили, что произошло частичное обрушение кровли, существует угроза перехода огня на рядом стоящую фуру.