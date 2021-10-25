В Петербурге предстоит отремонтировать линии электроснабжения по 72 адресам после шторма

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 октября. /ТАСС/. Энергетикам предстоит восстановить линии электроснабжения на сетях уличного освещения по 72 адресам в Санкт-Петербурге, которые были оборваны ветром во время шторма в прошлую пятницу. Всего в городе было зафиксировано более 200 обрывов сетей, сообщили в понедельник в пресс-службе городского комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

Шторм начался в Петербурге и Ленинградской области вечером в четверг. Порывы ветра достигали 25 м/с, в акватории Финского залива - 34 м/с.

"Продолжается восстановление работы наружного освещения после шторма. Самый большой урон стихия причинила воздушным линиям Курортного района, где было зафиксировано в общей сложности 165 обрывов сети, преимущественно неизолированной. Всего по городу - свыше 200 обрывов. В настоящее время на 150 участках сетей проложены новые линии электроснабжения, в работе находятся 72 адреса", - говорится в сообщении.

Работы по всем адресам планируется завершить к среде. Наибольший урон ветер нанес сетям, расположенным вдоль берегов Финского залива. В Курортном районе города работают дополнительные бригады предприятия "Ленсвет", которое отвечает за уличное освещение в городе. Там уже устранено 95 обрывов, продолжается работа на 70 адресах.

Специалисты продолжают уборку упавших на сети деревьев, работы в настоящее время проводятся по 42 адресам. В комитете уточнили, что жители направили на предприятие "Ленсвет" 129 заявок о сломанных и повисших на сетях ветвях.

Непогода бушевала больше суток и на территории Ленинградской области с вечера четверга. Упало более тысячи деревьев, из-за обрывов линий электропередачи отключения коснулись 101 населенного пункта. От массового отключения электричества пострадали более 5,5 тыс. человек, были закрыты парки музеев-заповедников, фиксировались затопления в Выборге.