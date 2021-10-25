В ДТП с участием пяти машин в Подмосковье пострадали два человека

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Два человека пострадали в результате столкновения пяти автомобилей, в том числе рейсового автобуса и двух грузовиков, в Московской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного главка МВД.

"Сегодня днем на 34-м километре автодороги М-10 "Россия" произошло столкновение пяти транспортных средств. По предварительным данным, грузовик MAN совершил попутное столкновение с рейсовым автобусом, который столкнулся с еще одним грузовиком, "Газелью" и легковым автомобилем. В результате ДТП пострадали два человека", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают причины аварии.