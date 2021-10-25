Бывшего замначальника колонии в Татарстане обвиняют в получении взятки и растрате

КАЗАНЬ, 25 октября. /ТАСС/. Бывший замначальника колонии в Татарстане обвиняется в получении взятки, превышение должностных полномочий и растрате. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Татарстану.

"В суд направлено уголовное дело в отношении 43-летнего бывшего заместителя начальника одной из исправительных колоний УФСИН по Республике Татарстан. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 и 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"), ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"), ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата")", - сообщили в СК.

Как установили сотрудники правоохранительных органов в 2016 году обвиняемый, работавший заместителем начальника одной из исправительных колоний, был назначен ответственным за исполнение контрактов по поставке в учреждение молодняка поросят для откорма и убоя. При этом за взятку в размере 50 тыс. рублей он способствовал заключению с ним двух государственных контрактов на сумму более 8,2 млн рублей.

Кроме того, в 2018 году, когда обвиняемый уже работал замначальника другой колонии УФСИН по Татарстану, там были заключены договоры с двумя коммерческими организациями на изготовление продукции из давальческого сырья. В дальнейшем по предложению обвиняемого руководитель обеих организаций передал ему на период с 2018 по 2020 год в пользование автомобиль, оплачивал его лизинг. При этом обвиняемый давал подчиненным указания использовать при производстве продукции сырье исправительного учреждения, что повлекло причинение ущерба на сумму 10,3 млн рублей. Кроме того, по его указанию не принимались меры по взысканию с обеих организаций дебиторской задолженности, которая в результате составила более 12,1 млн рублей.

В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.