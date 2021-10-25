Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-замглавы Минпросвещения Марину Ракову

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Мосгорсуд оставил под стражей экс-замминистра просвещения РФ Марину Ракову, которая обвиняется в мошенничестве на 21 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд рассмотрел апелляцию Раковой на решение Тверского суда Москвы об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей. По итогам заседания суд постановил решение суда первой инстанции оставить без изменения, жалобу стороны защиты обвиняемой - без удовлетворения", - сказали в суде.

Тверской суд Москвы 30 сентября отправил на два месяца в СИЗО гендиректора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" Инкина и его бывшего заместителя Евгения Зака, обвиняемых в крупном мошенничестве. Вместе с ними также арестована юрисконсульт, преподаватель РАНХиГС Кристина Крючкова.