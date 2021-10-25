Суд арестовал жителя Орска, подозреваемого в убийстве девушки

ОРЕНБУРГ, 25 октября. /ТАСС/. Ленинский суд Орска Оренбургской области отправил под стражу 42-летнего жителя Орска по подозрению в убийстве девушку, чье тело было найдено в одном из дворов Орска. Об этом сообщили журналистам в областной пресс-службе судов Оренбургской области.

"Огласили, арест на два месяца", - сказали в пресс-службе.

Как уточняет пресс-служба Ленинского районного суда Орска, по версии следствия, житель Орска поссорился со своей знакомой и затем избил и задушил ее. После этого с целью сокрытия следов убийства расчленил тело, поместив его в дорожный чемодан, а ее голову - в пакет. После этого он положил чемодан с обезглавленным трупом к одному из домов города, а отсеченную голову выкинул в мусорный контейнер.

Тело девушки с явными признаками насильственной смерти было найдено в субботу в кустах возле одного из домов Орска в чемодане. В ночь на воскресенье оренбургское УМВД сообщило, что был задержан 42-летний ранее не судимый житель Орска, который сознался в содеянном.

По данному факту возбуждено уголовное дело, которое незамедлительно передали в центральный аппарат ведомства. После задержания глава СК РФ Александр Бастрыкин похвалил следователей, криминалистов СК России и оперативных сотрудников полиции, благодаря кропотливой работе которых в кратчайшие сроки удалось установить и задержать подозреваемого.