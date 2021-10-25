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Самолет рейса Уфа - Игарка вернулся в аэропорт вылета из-за срабатывания датчика

Посадка прошла благополучно

ТАСС, 25 октября. Самолет авиакомпании Utair, совершавший рейс из Уфы в Игарку (Красноярский край) со 113 пассажирами на борту, вернулся в аэропорт вылета после срабатывания датчика механизации крыла. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры в понедельник.

"25.10.2021 при выполнении рейса ЮТ-6409 по маршруту Уфа - Игарка авиакомпании Utair командиром воздушного судна принято решение о возврате в аэропорт вылета. Предварительная причина - <...> [срабатывание] датчика механизации крыла", - говорится в сообщении.

Посадка прошла благополучно, добавили в ведомстве. Теперь прокуроры проверяют исполнение законодательства о безопасности полетов, добавили в пресс-службе.

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