Суд Петербурга признал экстремистской неонацистскую организацию "Невоград"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 октября. /ТАСС/. Суд в Петербурге признал экстремистской организацией неформальное объединение "Невоград", участники которого совершали насильственные преступления в отношении иностранцев, лиц различных национальностей, вероисповедания и расовой принадлежности. Об этом сообщила в понедельник объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

"Санкт-Петербургский городской суд вынес решение по административному иску о признании незарегистрированного общественного объединения "Невоград" (другие названия: "Невоград-2", "БТО-Невоград", "Ферст лайн Невоград" (Firstlinenevograd)) экстремистским и запрете его деятельности на территории Российской Федерации", - говорится в распространенном сообщении.

Иск подавала прокуратура Санкт-Петербурга по результатам проверки, которая показала, что под названием "Невоград" на территории города длительное время действовали неонацистские группировки. В разное время лидеры преступных групп - Алексей Воеводин, Герман Венгервельд, Дмитрий Боровиков, Андрей Колесников, Андрей Клещин (все ранее привлечены к уголовной ответственности) пропагандировали идеологию расизма и неонацизма, распространяли сведения о совершенных ими жестоких преступлениях для возникновения повышенного общественного резонанса.