Обвиняемая в убийстве девочки в Вологде не признавалась недееспособной

ВОЛОГДА, 25 октября. /ТАСС/. Жительница Вологды, обвиняемая в убийстве девятилетней девочки, не признавалась недееспособной. Суд ранее лишил женщину родительских прав в отношении старшего сына и ограничил в правах в отношении младшей дочери в связи с неисполнением ею родительских обязанностей, сообщили в понедельник журналистам в объединенной пресс-службе судов Вологодской области.

"В ноябре 2019 года Вологодский городской суд лишил Ульяну Ланскую родительских прав в отношении старшего сына и ограничил в правах в отношении младшей дочери в связи с неисполнением ею родительских обязанностей. Суд пришел к выводу, что оставление девочки с матерью, постоянно находящейся в неустойчивом психологическом состоянии, имеющей навязчивые идеи относительно необходимости хирургического вмешательства и проведения операции несовершеннолетней без заключения врача, является опасным для ребенка <…>. Решение о признании Ланской недееспособной Вологодский городской суд не принимал", - говорится в сообщении.

Уполномоченный по правам ребенка в регионе Ольга Смирнова сообщала, что женщина состояла на учете в психоневрологическом диспансере.

В 2020 году женщина обращалась в Вологодский городской суд с иском об отмене ограничения в родительских правах и восстановлении в родительских правах. В судебном заседании женщина пояснила, что у нее есть квартира, доход и сбережения для содержания детей. Кроме того, она представила справку, что психически здорова. Суд критически отнесся к этим документам и отказал в иске, добавили в суде.

По информации следствия, девятилетняя девочка ушла из дома днем 16 октября и пропала. По версии следствия, подозреваемая в убийстве ребенка 40-летняя жительница Вологды днем 16 октября заманила к себе в квартиру двух детей, купив им по пути сладости. Одну девочку она отпустила, а вторую, как полагают в СК, позже убила, после чего скрылась, покинув территорию региона. Источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС, что женщина была обнаружена в поезде Санкт-Петербург - Мурманск в состоянии отравления неизвестными таблетками.

В ходе допроса подозреваемая дала признательные показания, пояснив, что совершила убийство ребенка на почве возникших неприязненных отношений. Женщина помещена в СИЗО по 18 декабря, в отношении нее назначена судебная психиатрическая экспертиза, в ближайшее время ей будет предъявлено обвинение.