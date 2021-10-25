В жилом доме в Набережных Челнах произошел взрыв газа

ТАСС, 25 октября. Взрыв разрушил несколько квартир на двух этажах жилого дома в Набережных Челнах в Татарстане. ЧП произошло в панельной пятиэтажке в доме 48/21 в Новом городе.

"По предварительным данным, разрушены шесть квартир на двух последних этажах", - сообщили в экстренных службах. Эту информацию подтвердил мэр города Наиль Магдеев.

Пострадали четыре человека, в из числе двое детей. Еще 32 эвакуировали, сообщили в пресс-службе МЧС.

Под завалами могут находиться до трех человек. По предварительной инфорации, они живы, уточнили в экстренных службах. "Одного пострадавшего извлекли из-под завалов. Он в тяжелом состоянии, уже в карете скорой помощи и будет направлен в больницу скорой медицинской помощи Набережных Челнов, где есть все необходимое", - сообщили в пресс-службе Минздрава РФ. В ведомстве добавили, что пострадавшим оказался ребенок 2010 года рождения, его состояние оценивается как средней степени тяжести.

В МЧС уточнили, что из-под завалов спасли еще двух человек. "Сейчас сотрудники МЧС с пятого этажа достали молодого парня. Он жив, он в сознании", - сказали в пресс-службе мэрии города.

По информации МЧС РФ, причиной взрыва стала утечка газа. "По предварительным данным, в квартире на четвертом этаже пятиэтажного панельного жилого дома произошел взрыв газовоздушной смеси. Повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами", - уточнили в министерстве.

На месте ЧП работают представители всех оперативных служб, прибыли четыре бригады скорой помощи, а также направлены бригады медицины катастроф.