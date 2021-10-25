Экс-депутату заксобрания Петербурга Ковалю продлили арест на полгода

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 октября. /ТАСС/. Суд в Петербурге на полгода продлил арест бывшему депутату городского Законодательного собрания Роману Ковалю, который обвиняется в получении взяток на 17 млн рублей. Об этом сообщила в понедельник объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

"Выборгский районный суд г. Санкт-Петербурга в рамках рассмотрения уголовного дела продлил меру пресечения в виде заключения под стражу Роману Ковалю, обвиняемому в совершении преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ, ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"), сроком по 14 апреля 2022 года", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2017-2020 годах Коваль через своего заместителя Андрея Гришина получил взятку в размере 10,6 млн рублей и автомобиль марки Audi Q7 стоимостью 6,2 млн рублей. Взамен депутат использовал свои полномочия, чтобы способствовать выделению субсидий на приобретение оборудования и материалов пяти городским учреждениям здравоохранения. Впоследствии все они заключили госконтракты с коммерческими компаниями, интересы которых представлял взяткодатель.

Аналогичный эпизод произошел в 2019 году, когда депутат при посредничестве своего помощника получил взятку в сумме 800 тыс. рублей от представителя частной компании и поспособствовал выделению субсидии на приобретение и монтаж лифтового оборудования одному из родильных домов Петербурга. С ним указанная компания впоследствии также заключила государственный контракт.

13 октября следствие объявило о завершении расследования, уголовные дела были направлены в суд для рассмотрения по существу. На полученный в качестве взятки автомобиль Audi Q7 и на имущество обвиняемых в общей сумме более 17 млн рублей наложен арест.