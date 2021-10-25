Новгородская полиция задержала подозреваемых в краже 30 тонн дизельного топлива

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 25 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции при силовой поддержке регионального управления Росгвардии задержали двух уроженцев Самарской и Ленинградской областей 29 и 37 лет, которые подозреваются в краже 30 тонн дизельного топлива. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Новгородской области в понедельник.

"Полицейскими предварительно установлено, что злоумышленники в декабре 2019 года с использованием специального оборудования совершили врезку в нефтепродуктопровод в Пестовском районе с целью хищения дизельного топлива. В полевых условиях они закачали нефтепродукты в специальный приемник, который находился в двух километрах от места врезки. В дальнейшем топливо переливалось в автомобильный полуприцеп, внутри которого находился контейнер. Всего было похищено около 30 тонн дизельного топлива на общую сумму свыше 1 190 000 рублей.

Сотрудниками следственного управления и УЭБиПК УМВД области совместно с региональным УФСБ проведены обыски в Санкт-Петербурге, Москве и Самаре, в ходе которых изъяты денежные средства, в том числе валюта, а также предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела. В отношении задержанных возбуждены и расследуются уголовные дела по части 4 статьи 158 Уголовного кодекса РФ "Кража".

По ходатайству следствия и решению суда в отношении одного из фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.