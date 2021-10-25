Взрыв в жилом доме в Набережных Челнах. Главное

Взрыв в пятиэтажном жилом доме в Набережных Челнах произошел вечером 25 октября. По разным данным, пострадали от двух до четырех человек.

Взрыв произошел в одной из квартир на четвертом этаже. Как сообщили в МЧС, произошел взрыв газовоздушной смеси.

По предваритальным данным, разрушены шесть квартир. Повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами.

В числе пострадавших два ребенка - 2004 и 2010 годов рождения. Состояние младшего врачи оценивают как средней степени тяжести.

Несколько человек находятся под завалами. Как сообщили в экстренных службах, они живы, с ними установили связь.

В свою очередь мэр города Наиль Магдеев заявил, что не обладает информацией о возможных пострадавших или погибших.

В результате взрыва осколки от разбитых окон и бетонные конструкции дома разлетелись на несколько десятков метров. Повреждения получили несколько припаркованных возле дома машин.

Спасатели эвакуировали 32 жильцов.

Следственный комитет возбудил уголовное дело.

На месте ЧП работают представители всех оперативных служб.​​​

Прокуратура Татарстана организовала проверку информации по инциденту. Надзорное ведомство даст оценку соблюдению требований законодательства при эксплуатации и обслуживании газового оборудования.