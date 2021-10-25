Взрыв в жилом доме в Набережных Челнах. Главное

Взрыв в пятиэтажном жилом доме в Набережных Челнах произошел вечером 25 октября. По разным данным, пострадали от двух до четырех человек.
- Взрыв произошел в одной из квартир на четвертом этаже. Как сообщили в МЧС, произошел взрыв газовоздушной смеси.
- По предваритальным данным, разрушены шесть квартир. Повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами.
- В числе пострадавших два ребенка - 2004 и 2010 годов рождения. Состояние младшего врачи оценивают как средней степени тяжести.
- Несколько человек находятся под завалами. Как сообщили в экстренных службах, они живы, с ними установили связь.
- В свою очередь мэр города Наиль Магдеев заявил, что не обладает информацией о возможных пострадавших или погибших.
- В результате взрыва осколки от разбитых окон и бетонные конструкции дома разлетелись на несколько десятков метров. Повреждения получили несколько припаркованных возле дома машин.
- Спасатели эвакуировали 32 жильцов.
- Следственный комитет возбудил уголовное дело.
- На месте ЧП работают представители всех оперативных служб.
- Прокуратура Татарстана организовала проверку информации по инциденту. Надзорное ведомство даст оценку соблюдению требований законодательства при эксплуатации и обслуживании газового оборудования.