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Взрыв в жилом доме в Набережных Челнах.
Взрыв в жилом доме в Набережных Челнах.
Взрыв в жилом доме в Набережных Челнах.
Взрыв в жилом доме в Набережных Челнах.
Взрыв в жилом доме в Набережных Челнах.
Обновлено 

Взрыв в жилом доме в Набережных Челнах. Главное

© МЧС России/ТАСС

Взрыв в пятиэтажном жилом доме в Набережных Челнах произошел вечером 25 октября. По разным данным, пострадали от двух до четырех человек.

  • Взрыв произошел в одной из квартир на четвертом этаже. Как сообщили в МЧС, произошел взрыв газовоздушной смеси.
  • По предваритальным данным, разрушены шесть квартир. Повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами.
  • В числе пострадавших два ребенка - 2004 и 2010 годов рождения. Состояние младшего врачи оценивают как средней степени тяжести.
  • Несколько человек находятся под завалами. Как сообщили в экстренных службах, они живы, с ними установили связь.
  • В свою очередь мэр города Наиль Магдеев заявил, что не обладает информацией о возможных пострадавших или погибших.
  • В результате взрыва осколки от разбитых окон и бетонные конструкции дома разлетелись на несколько десятков метров. Повреждения получили несколько припаркованных возле дома машин.
  • Спасатели эвакуировали 32 жильцов.
  • Следственный комитет возбудил уголовное дело.
  • На месте ЧП работают представители всех оперативных служб.​​​
  • Прокуратура Татарстана организовала проверку информации по инциденту. Надзорное ведомство даст оценку соблюдению требований законодательства при эксплуатации и обслуживании газового оборудования.
Теги
РоссияТатарстан
СК возбудил дело по факту обрушения части дома в Набережных Челнах
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