Защита обжалует арест экс-зампреда правительства Коми по делу о хищении 85 млн рублей

СЫКТЫВКАР, 25 октября. /ТАСС/. Бывший первый заместитель председателя правительства Республики Коми - руководитель администрации главы региона Михаил Порядин, обвиняемый в хищении 85 млн рублей, намерен обжаловать свой арест, сообщил ТАСС его адвокат Владислав Коснырев.

"Мы остановились на том, что будем обжаловать избранную меру пресечения, так как полагаем, что нет никакой необходимости в его аресте. Мы готовы на любую меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей <...>, учитывая то обстоятельство, что уголовное дело возбуждено пять месяцев назад, о чем Порядину было прекрасно известно", - сообщил ТАСС адвокат.

По его словам, Порядин знал об уголовном деле и аресте политтехнолога Максима Минеева, что освещалось в СМИ, "понимал, что это дело может затронуть и его, но продолжал жить и работать в Москве". "Уголовное дело Минеева и Порядина - это одно дело. Если бы Порядин хотел куда-то скрыться, кому-то помешать, совершить действия, наносящие вред интересам уголовного судопроизводства, у него времени для этого было более чем достаточно, но ничего предосудительного он за это время не совершил", - подчеркнул адвокат.

По его данным, 24 октября сотрудники правоохранительных органов пришли к Порядину с обыском, после которого повезли его в Сыктывкар.

По информации следственного управления СК РФ по Коми, Порядину предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере"). По версии следствия, в период с 2018 по 2020 год Порядин, действуя группой лиц по предварительному сговору с иными лицами, похитил денежные средства, поступившие на счета благотворительного Фонда содействия развитию волонтерского движения и патриотического воспитания молодежи "Патриот", на общую сумму не менее 85 млн рублей. Уголовное дело возбуждено на основании материалов, собранных сотрудниками регионального УФСБ России. По ходатайству следствия Сыктывкарский городской суд арестовал Порядина по 23 декабря 2021 года. Вину экс-чиновник не признал.

В мае этого года Сыктывкарский городской суд поместил в СИЗО политтехнолога Максима Минеева, который работал пиарщиком бывшего главы Коми Сергея Гапликова. Минеев обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). На тот момент адвокат Минеева Станислав Туркин отмечал, что потерпевшим по делу проходит ОАО "Монди Сыктывкарский ЛПК". По предварительным данным, выделенные предприятием 1,2 млн рублей на благотворительные цели, были похищены.