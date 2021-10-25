Конструкции дома после взрыва газа в Набережных Челнах разлетелись на десятки метров

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Бетонные конструкции и стекла от разбитых окон в результате взрыва газа в многоэтажном жилом доме в Набережных Челнах разлетелись на несколько десятков метров, повреждены неподалеку стоящие машины. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в экстренных службах.

"В результате мощного взрыва осколки от разбитых окон, бетонные конструкции дома разлетелись на несколько десятков метров. В данный момент ими устлана почти вся улица. Повреждены несколько припаркованных возле дома машин", - сказал собеседник агентства.

Информация о взрыве газа в пятиэтажном жилом панельном доме в Набережных Челнах поступила в 17:30 мск, повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами. По данным МЧС, эвакуированы 32 человека, переданы медикам четверо пострадавших. По данным источника ТАСС, под завалами еще могут находиться люди.