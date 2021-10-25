Росгвардия просит признать грубые нарушения в работе ЧОП, охранявшего пермский вуз

ПЕРМЬ, 25 октября. /ТАСС/. Пермское управление Росгвардии и ЧОП "Арсенал-групп", который охранял Пермский государственный национальный исследовательский университет во время стрельбы, подали друг на друга заявления в Арбитражный суд Пермского края. Как рассказали ТАСС в пресс-службе суда, Росгвардия выписала несколько административных протоколов, в том числе выявив грубые нарушения в работе ЧОП.

Студент первого курса Пермского государственного университета, находясь на территории одного из корпусов вуза 20 сентября, открыл стрельбу. В настоящий момент охрану территории обеспечивает ФГУП "Охрана" Росгвардии. В общежитиях и корпусах выставлены двойные посты охраны. На время следственных действий ЧОП временно отстранили от исполнения обязанностей, окончательное решение о продлении или разрыве контракта будет принято позднее.

"Грубое нарушение лицензионных требований. Привлечены по ч. 4, ст. 14.1 ("Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией")", - рассказала собеседница агентства.

Как уточнили в суде, дело к производству не принято, добавив, что по некоторым статьям решение выносит только суд. Так, данная статья предусматривает административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Когда были проведены проверки и выписан протокол - не сообщается.

Также в суде рассказали, что "Арсенал-групп" подал иск в суд с обжалованием другого административного приговора, который был наложен пермским управлением Росгвардии. "Управление Росгвардии вынесло постановление об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.8 ("Нарушение правил производства, продажи, хранения, уничтожения или учета оружия и патронов к нему, взрывчатых веществ и взрывных устройств, пиротехнических изделий IV и V классов, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния")", - рассказали в суде. Данное постановление ЧОП пытается в настоящее время оспорить.