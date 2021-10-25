СК: экс-глава ГУ ФСИН по Нижегородской области незаконно присвоил 3,3 млн рублей

ТАСС, 25 октября. Экс-глава ГУ ФСИН по Нижегородской области Николай Теущаков обвиняется в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Следователем второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Нижегородской области завершено расследование уголовного дела по обвинению начальника ГУФСИН России по Нижегородской области в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий - два эпизода"). В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

По версии следователей, с 2016 по 2020 год обвиняемый при пособничестве одного из заместителей незаконно требовал от первого заместителя начальника и заместителей начальника передавать ему деньги на сумму 50 тыс. рублей от получаемых ими премии. Полученные деньги в общей сумме 1 млн 400 тыс. рублей обвиняемый использовал на личные нужды

Второй эпизод происходил в этот же период по той же схеме. Его пособником был главный экономист, деньги в размере 50 тыс. рублей от премий он требовал от подчиненных помощников начальника и начальников отделов. В результате этого эпизода экс-глава ведомства незаконно получил 1 млн 850 тыс. рублей.

Как сообщал ТАСС, Теущаков занимал должность руководителя ГУ ФСИН по Нижегородской области с 2016 года, оставил свой пост в ноябре 2020-го. В декабре 2020 года он был задержан и по решению суда отправлен под арест.

В 2020 году был возбужден ряд уголовных дел в отношении руководителей ГУ ФСИН по Нижегородской области. По делу о превышении должностных полномочий были задержаны замначальника ведомства Евгений Сычев, начальник отдела организации оплаты труда Степан Вахонин, а позднее - главный экономист ГУ ФСИН Александр Хохидра, начальник финансово-экономического отдела Евгений Зюзин, заместители начальника ГУ ФСИН Виталий Гудков и Дмитрий Тарасов, главный инженер Дмитрий Муратов. Также был арестован бывший глава регионального ГУ ФСИН Николай Теущаков и первый замначальника ведомства Станислав Телегин.