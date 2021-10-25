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СК возбудил дело по факту обрушения части дома в Набережных Челнах

Следователи осматривают место происшествия
© Римма Мухаметзянова/ТАСС

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту обрушения части жилого дома в результате взрыва газа в Набережных Челнах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК.

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"Следственными органами СК по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг либо выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности")", - сообщили в ведомстве.

Сейчас следователи осматривают место происшествия.

По данным МЧС, в Набережных Челнах в доме по улице Татарстан в квартире на четвертом этаже произошел взрыв газовоздушной смеси, что привело к разрушению шести квартир. Из-под завалов извлекли двоих пострадавших детей. Еще двое взрослых находятся под завалами. По предварительным данным, они живы.

Теги
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