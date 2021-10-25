Трое пострадавших при взрыве газа в доме в Набережных Челнах находятся в реанимации

ТАСС, 25 октября. Три человека, пострадавшие в результате взрыва газа в доме в Набережных Челнах, доставлены в реанимацию. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава Татарстана.

"Трое пострадавших, доставленные в больницу скорой медицинской помощи Набережных Челнов, находятся в реанимации. Медики больницы скорой помощи проводят все необходимые экстренные мероприятия по стабилизации состояния пострадавших", - отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что при взрыве газа также пострадали два ребенка 2004 и 2010 годов рождения, сейчас их осматривают врачи. Также пострадал 70-летний мужчина.

Взрыв бытового газа произошел на двух последних этажах пятиэтажного дома 48/20 по улице Татарстан в Набережных Челнах. По информации МЧС РФ, причиной взрыва стала утечка газа. Из дома были эвакуированы 32 человека. Источник ТАСС добавил, что повреждены не менее шести квартир, из-под завалов спасены четыре человека.