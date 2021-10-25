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Взрыв в жилом доме в Набережных Челнах
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Под завалами после взрыва в доме в Набережных Челнах, предварительно, больше нет людей

Специалисты продолжают поиски

ТАСС, 25 октября. Людей под завалами после взрыва жилого дома в Набережных Челнах, по предварительной информации, больше нет. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

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"Предварительно, под завалами больше нет людей. Тем не менее проводится их разбор и осмотр. Также работают кинологи", - сказал собеседник агентства.

Взрыв бытового газа произошел на двух последних этажах пятиэтажного дома на улице Татарстан в Набережных Челнах. По последним данным МЧС, были разрушены шесть квартир, в которых проживали 14 человек, причиной взрыва стала утечка газа. Из дома были эвакуированы 32 человека. В одной из гостиниц развернут пункт временного размещения на 400 человек. К ликвидации последствий взрыва привлечены 155 человек и 49 единиц техники.

Теги
РоссияТатарстанВзрыв в жилом доме в Набережных Челнах
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