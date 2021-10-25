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Взрыв в жилом доме в Набережных Челнах
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Утечку газа в Набережных Челнах мог спровоцировать страдающий алкоголизмом жилец квартиры

По словам источника в экстренных службах, один из жильцов страдал от алкогольной зависимости

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Страдающий алкоголизмом жилец квартиры мог спровоцировать утечку газа, которая привела к взрыву в жилом доме в Набережных Челнах. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в экстренных службах.

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Взрыв в жилом доме в Набережных Челнах.

"По предварительным данным, в квартире жилого дома, где произошел взрыв, проживал страдающий алкоголизмом мужчина. Он мог спровоцировать утечку газа", - сказал собеседник агентства.

Взрыв бытового газа произошел на двух последних этажах пятиэтажного дома 48/20 по улице Татарстан в Набережных Челнах. По информации МЧС РФ, причиной взрыва стала утечка газа. Из дома были эвакуированы 32 человека. Источник ТАСС добавил, что повреждены не менее шести квартир, из-под завалов спасены четыре человека.

Теги
РоссияТатарстанВзрыв в жилом доме в Набережных Челнах
Взрыв в жилом доме в Набережных Челнах
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Взрыв в жилом доме в Набережных Челнах.
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