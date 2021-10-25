Квартиру в Набережных Челнах, где произошел взрыв, отключили от газа в 2010 году

ТАСС, 25 октября. Квартиру в жилом доме в Набережных Челнах, где произошел взрыв, отключили от газа в 2010 году из-за выявленных нарушений правил пользования газом в быту. Осмотр квартиры проводился в марте этого года, было подтверждено отключение, сообщили ТАСС в службе по связям с общественностью и СМИ ООО "Газпром трансгаз Казань".

"Предположительно, в квартире 162 произошел хлопок. Указанная квартира была отключена от газоснабжения в марте 2010 года по причине нарушения правил пользования газом в быту. В доме централизованное электро- и теплоснабжение. 9 марта 2021 года был произведен осмотр квартиры, подтверждено наличие заглушки", - сообщили в компании.