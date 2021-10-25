В Москве сотрудники магазина перепутали кошачью мяту с наркотиком и вызвали Росгвардию

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Сотрудники магазина "Вкус Вилл" в Москве увидели на кассе у одного из покупателей пакетик с кошачьей мятой, перепутали его с наркотиком и вызвали Росгвардию. Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, после разбирательства мужчина был отпущен домой.

"На пульт дежурного поступил звонок из магазина "Вкус Вилл" на Кутузовском проспекте о том, что у одного из покупателей на кассе во время оплаты товара выпал пакетик с наркотическим веществом, предположительно, марихуаной. После того, как сотрудники Росгвардии проверили мужчину и установили, что это в пакете кошачья мята, его отпустили домой", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, покупатель не стал писать жалобу на сотрудников магазина и отнесся к заявлению охранника и кассира с иронией.