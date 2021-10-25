На Алтае возбудили дело в отношении соцработников, допустивших насилие над детьми

ТАСС, 25 октября. Уголовное дело по статье "Халатность" возбуждено в отношении должностных лиц из органов системы профилактики Кош-Агачского района Республики Алтай, которые, предположительно, допустили истязание трех малолетних детей 27-летним местным жителем. Об этом сообщается на сайте СК РФ Республики Алтай.

"Следователями Улаганского межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по Республике Алтай по результатам проведенной доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, с февраля по май 2021 года должностные лица органов системы профилактики Кош-Агачского района халатно отнеслись к своей работе по проведению индивидуально-профилактической работы с 27-летним местным жителем и членами его семьи.

Мужчина на протяжении четырех месяцев систематически истязал троих малолетних детей 2009, 2010 и 2014 годов рождения. По данному факту следственными органами следственного управления СК России по Республике Алтай в августе 2021 года возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами "а", "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание, то есть причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями, совершенное в отношении двух и более заведомо несовершеннолетних лиц, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии, материальной и иной зависимости").