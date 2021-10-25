Попытка подрыва российской колонны произошла в Сирии

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Попытка подрыва колонны российской военной полиции была предпринята в Сирии, но обошлась без жертв среди военнослужащих ВС РФ. Об этом в понедельник сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.

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"Сегодня в 08:55 в ходе патрулирования подразделениями российской военной полиции трассы М-5 в провинции Дераа в районе населенного пункта Умм-эль-Маатен перед головным автомобилем колонны произошел подрыв самодельного безоболочного взрывного устройства", - приводятся его слова в сообщении Минобороны РФ.

Уточняется, что российские военнослужащие не пострадали.

20 октября в Дамаске был подорван автобус с сирийскими военнослужащими, в результате 13 военных погибли. 9 сентября произошел подрыв российской военной колонны в Сирии, тогда погиб подполковник ВС РФ Алексей Шнайдер.