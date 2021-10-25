Бастрыкин поручил доложить ему об обстоятельствах исчезновения актрисы Светланы Светличной

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил руководителю столичного главного следственного управления ведомства доложить ему об обстоятельствах исчезновения в Москве актрисы Светланы Светличной. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК России.

"Светлана Афанасьевна неоднократно принимала участие в творческих встречах и торжественных мероприятиях с кадетами и молодыми следователями. Она всегда проявляет неравнодушие и отзывчивость в вопросах воспитания молодого поколения. И в этой ситуации ведомство также не может остаться в стороне от произошедшего. Председатель СК России поручил руководителю Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве Стрижову А. А. доложить об обстоятельствах возможного исчезновения Светланы Афанасьевны Светличной", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что сотрудники полиции устанавливают местонахождение 81-летней актрисы Светланы Светличной, пропавшей в Москве. Она перестала выходить на связь 21 октября. В настоящее время предпринимаются меры по установлению ее местонахождения.

По данным источника, предварительно, женщина страдает деменцией.

В пресс-службе столичной ГУ МВД России ТАСС сообщили, что 24 октября в ОМВД Богородское поступило заявление от мужчины о том, что его мать 1940 года рождения с 21 октября не выходит на связь, местонахождение ее неизвестно.

Светлана Светличная - советская и российская актриса, заслуженная артистка РСФСР. Она снялась во многих фильмах, в том числе "Бриллиантовая рука", "Семнадцать мгновений весны", "Место встречи изменить нельзя".