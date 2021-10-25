Девушка, пострадавшая при взрыве в доме в Набережных Челнах, умерла в больнице

КАЗАНЬ, 25 октября. /ТАСС/. Девушку, которая после взрыва газа в Набережных Челнах была доставлена в больницу в состоянии клинической смерти, не удалось спасти. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии.

"Умерла", - ответила собеседница агентства на вопрос о состоянии пострадавшей.

Как сообщил министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков, девушку привезли в больницу в состоянии клинической смерти. Ее удалось вывести из этого состояния, затем началась операция.

Еще двое пострадавших - подросток и пенсионер - находятся в тяжелом состоянии. "Ребенок 2004 года рождения - в состоянии тяжелой степени. Есть повреждения, травмы малого таза, позвоночника, грудной клетки, ушиб головного мозга. У взрослого 1951 года рождения состояние тоже тяжелое. 50% ожогов поверхности тела, компрессионный перелом позвоночника. А также переломы ребер", - сообщил Садыков. Состояние еще одного ребенка оценивается как стабильное, нет ни внутренних повреждений, ни повреждений скелета.

Дом оцеплен, на месте работают правоохранительные органы, спасатели МЧС.

Взрыв бытового газа произошел в понедельник на двух последних этажах пятиэтажного дома на улице Татарстана в Набережных Челнах. По последним данным МЧС, разрушены шесть квартир, в которых жили 14 человек. Причиной взрыва стала утечка газа.